訪97歲黨員 洪秀柱：希望讓他們看到曙光
中國國民黨主席洪秀柱今天上午到台南市拜訪擁有77年黨齡的97歲黨員何紹權。她說，國民黨對不起這些資深黨員，希望在明年九合一選舉，讓他們看到國民黨再起的曙光。
洪秀柱今天在台南市安排密集的基層走訪行程，上午首站抵達何紹權的住家，何紹權帶著太太到門口迎接，頻向洪秀柱道謝，並拿出珍藏多年的老黨證、感謝狀等物品；還送給洪秀柱一本「吃對食物健康長壽」的書，讓洪秀柱覺得很感動。
洪秀柱表示，國民黨走到現在這個地步，實在是對不起這些資深黨員；希望在明年的九合一選舉，可以讓老人家們高興、看到國民黨再起的曙光。
她說，何紹權希望國民黨能在100歲、黨齡80年時，再接受國民黨表揚一次。國民黨如果能在明年的選戰後，送給讓老人家開心的一份大禮，她才有臉再來為何紹權慶祝百歲生日、及肯定入黨80年的精神。
洪秀柱說，今天先與何紹權做一個約定，一定讓他拿到80年的黨證。1060411
(中央社)
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