中市迷你蛋6月啟用 宴展中心進駐

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台中洲際棒球場旁的多功能運動中心（又稱迷你蛋），預計今年6月底前啟用，市府今天說，除規劃國際奧會規定正式比賽種類的室內運動設施，還有展演及餐飲等空間。

市府表示，2009年由前市府與午陽集團簽訂洲際棒球場ROT合約，但工程延宕，經前市府同意展延到2015年6月10日，隨後午陽集團財務出狀況，場館一度無法如期完工。

新市府上任後與午資公司簽約，在雙方共同努力下，市府指出，「迷你蛋」終於在去年6月取得使照，立體停車場也已於今年3月底前取得使照，並促成中信兄弟自去年起以台中洲際棒球場為主場的比賽場次過半。

市府指出，迷你蛋內多功能運動中心基地面積約8萬9000平方公尺，高29公尺，有3000個座位，依據「促進民間參與公共建設法」，目前已由午資順利完成招商，後續將由專業團隊進駐，進行經營管理。

其中，1樓規劃多功能空間，作為餐飲、展演等使用，並引進由阿秋大肥鵝餐飲與永豐棧酒店攜手合作的「好運來☆洲際宴展中心」，硬體部分則由興建台中國家歌劇院的麗明營造公司打造。

阿秋大肥鵝餐飲指出，將以特色主題婚宴為主要營運方針，專攻精緻全套婚宴服務，同時規劃棒球博物館，提供中部地區國內外會議、展覽、藝人簽唱會及演唱會，還有各式精緻表演、運動賽事、發表會、品酒會等各式活動服務。

市府表示，多功能運動中心除可舉辦運動賽事，還可辦理音樂會、演唱會等藝文表演，讓場地不侷限於運動使用，市府並將串連周邊規劃成為棒球運動休閒園區，提供多種形態休閒活動，吸引更多人潮，帶動地方運動產業發展。1060411

(中央社)