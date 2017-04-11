北京任命林鄭月娥為香港行政長官

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中國大陸國務院總理李克強今早在中南海紫光閣頒發國務院令給候任行政長官林鄭月娥，正式委任她為香港第5任行政長官，7月1日就職。

根據香港無線電視台的直播報導，中共中央港澳工作協調小組副組長楊潔篪和大陸國務院港澳事務辦公室主任王光亞等人出席了頒令儀式。

李克強頒令後，隨即與林鄭月娥進行談話。

據報導，大陸國家主席習近平預定於下午接見林鄭月娥。1060411

(中央社)