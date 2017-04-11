中影案 民進黨團：重啟調查約談馬英九
民進黨立法院黨團今天表示，中影案2014年8月特偵組以行政處分草草簽結，關鍵人物前總統馬英九沒有約談，相關卷宗也未移交質疑吃案，北檢應重啟調查約談馬英九。
對此，馬英九辦公室發言人徐巧芯表示，「馬前總統絕對禁得起檢驗，請蔡正元先生出面說明，把一切攤在陽光下」。
中國國民黨過去遭檢舉賤賣旗下的中影、中廣和中視，2014年特偵組「查無不法事證」，宣布全案偵結。但不當黨產處理委員會日前表示，正整理當時卷案，若找出新事證，將向台北地檢署告發。
民進黨團幹事長葉宜津今天上午召開記者會表示，中影案，特偵組裁撤前、2014年8月以行政處分草草簽結，國民黨前立委蔡正元屢屢在臉書爆料，包括中影案受重傷的人會是你心目中的偉人；有人賣黨產可能收不到錢；最後下地獄的人云云暗指前總統馬英九。
葉宜津說，中影接收日產，當然是國產，國家人民的財產，不容許蔡正元口中最後下地獄的人或受重傷的偉人所侵占。
她說，黨產會掌握新事證、蔡正元爆料指涉馬英九是中影案的關鍵主角，當年偵辦沒有約談馬英九，草草結案簽結白話文叫做吃案，特偵組裁撤至今，都沒有把卷宗、證據移交北檢，要求重啟調查、約談馬英九。
民進黨團副幹事長莊瑞雄表示，過去台北地院法官林孟皇曾為文批評中影案黑影幢幢，中影賤賣過程一直被外界質疑、輿論討論話題，當初31億元出售中影82.56％股權合理性在哪？面對社會強烈質疑，特偵組為何可以輕率簽結不對外說明？
莊瑞雄說，現在重新檢驗中影案是一個最好時機，一般微罪或沒有證據的案件才會簽結，但中影案是經過特偵組冗長的調查，無聲無息簽結，讓外界不明不白。1060411
(中央社)
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