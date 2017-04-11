紐約僑務座談 僑領關心台灣前途

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第5屆全球僑務會議預定5月在高雄舉行，為彙集僑界建言內容，駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦僑務座談。

僑領建議內容包羅萬象，有人強調台灣前途應尊重2300萬同胞選擇，有的僑商則關心投資台灣等議題。

座談由經文處處長徐儷文主持，計有僑領、僑商、僑校負責人及青年代表等80人出席，針對僑社和諧、僑社傳承、海外僑校挑戰、鼓勵引進台灣師資、結合海外僑商行銷台灣等6大議題進行討論。

僑教中心主任黃正杰提及今年全球僑務會議主題為「前瞻僑務新局，共創台灣未來」，訂定6項僑務策略提綱，希望台灣在國際情勢及國內連結基礎上，突破傳統，創造新世紀僑務新模式，替台灣找到更多機會。

也有僑務委員、僑務諮詢委員期望僑委會成為海外青年服務及青年僑團聯絡平台，延續僑社下一代與台灣的連結。

中華公所主席蕭貴源等強調，僑社堅定支持中華民國的立場不會改變。

僑務委員王金智站在台商立場，建議在美總統川普提倡「美國優先」政策下，期盼經濟部定期派員到海外介紹投資台灣機會，讓僑商有更多機會參與國內投資。1060411

(中央社)