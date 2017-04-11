澎湖漁會三巨頭產生 女人出頭天

我要評比

澎湖區漁會今天順利選出第16屆理事長歐英豐、常務監事蘇淑媛和總幹事蔡月嬌等三巨頭，也創下了除理事長外，其餘常務監事和總幹事等職務皆由女性出任的記錄。

澎湖區漁會今天舉行第16屆第1次理、監事會，會中主要是互選理事長和常務監事，同時聘任總幹事。現任的理事長歐英豐與總幹事蔡月嬌都獲得15席理事的同意，選情單純，2人都順利蟬聯。

至於常務監事選舉，亦在預期中由蘇淑媛獲得5席監事的支持，全票同意出任，其中蘇淑媛的父親蘇進福亦曾擔任過漁會常務監事，此番是女承衣缽。

澎湖區漁會本屆的三巨頭中，也首見有常務監事蘇淑媛和總幹事蔡月嬌2位女性出任，也讓整個改選工作，順利完成。

澎湖區漁會總幹事蔡月嬌，服務漁會從基層做起，服務迄今超過30年，並自98年起擔任區漁會總幹事迄今，評列績優總幹事，迄已連任3屆總幹事。1060411

(中央社)