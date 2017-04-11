周冬雨撇不爽失影后 見張孝全露肌羞喊「比我大」
大陸女星周冬雨與去年馬思純以電影《七月與安生》一同拿下金馬獎最佳女主角，同時，雙姝再以該片入圍今年香港金像獎，角逐影后寶座，日前劇組齊聚頒獎典禮，馬思純則因工作沒有出席，而周冬雨則秀酥胸爭后，不過最後敗給香港資深女星惠英紅，典禮後周冬雨以卸妝為由拒訪，挨批有失風度，疑與影后擦身情緒失落，對此，周冬雨也做出回應。
周冬雨在香港金像獎敗給香港資深女星惠英紅，隔天她以淡妝並戴眼鏡出席電影《指甲刀人魔》首映，周冬雨解釋是前一晚慶功宴玩太晚，才會戴眼鏡遮疲態，同時，周冬雨也強調點立後沒有不開心，表示她本身就很尊敬惠英紅，當時還被惠英紅的得獎感言感動到差點流淚。
談到與男神張孝全合作新片，周冬雨透露張孝全拍戲時很少講話，充滿神秘感「有神秘感的男生特別有意思」，而張孝全在片中半裸上陣，周冬雨除了大讚男神好身材外，她還自嘲張孝全的胸肌「一定比我大」，甚至看到對方胸肌都會忍不住笑場，也讓周冬雨直呼很難專注。
(中時電子報)
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