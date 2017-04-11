真愛台灣 即刻形動》超越極限的行動家 南港高中跑出戶外證明實力

去年首次叩關參與「真愛台灣 即刻行動」環台路跑活動的南港高中，在團體完賽項目中表現十分精采出色。

去年首次叩關參與「真愛台灣 即刻行動」環台路跑活動的南港高中，在團體完賽項目中表現十分精采出色，一舉拿下亮眼成績。今年將以全新和全方位面貌迎接真愛台灣路跑挑戰，期許能再次為校爭光爭取榮譽！

校長劉葳蕤表示，南港高中以「共創全是贏家的幸福學校」為目標藍圖，每一個孩子在學校裡都能受到適性的照顧與發展，因此無論在課業或運動領域等項目都讓同學們盡情發揮專長，展現優勢。透過此次活動，也能讓同學們走出港中、走出社會，以熱情活力面對所有挑戰。

在葉盈志教練嚴格訓練下，選手面對挑戰深具信心。教練同時期許大家能透過難得的活動舞台發揮潛能，一旦決定行動，即要堅強面對、全力以赴。另外，擁有「雙金教練」美名的黃毓軒教練也時常以自身經驗和技能與隊員們分享，進而縮短大家面臨訓練困難的時程。在兩位教練帶領下，相信南港高中今年也能展現令人期待的團體表現。

圖左為教練葉盈志，圖中校長劉葳蕤，圖右為學長教練黃毓軒。

今年參賽的六位選手中，由楊立翔同學擔任隊長，率領隊員邁向終點。對於領導隊員挑戰體能極限，楊立翔展現自信毫不膽怯。每位選手也紛紛表達出個人參賽心境：李明吉時時刻刻激勵自己勇往直前往前追夢；陳言哲透過路跑感受美景；羅文佑希望以好表現送給一路支持鼓勵他的親友們；楊育愷將訓練中的苦與樂轉化為動力；林煒竣則以行動愛台灣，表達一定會成功的決心。從六位隊員身上，我們看到港中同學激昂澎湃的決心，令人十分感動。

今年南港高中將由石碇盛興宮三界公廟接棒，一路直達宜蘭食品台北廠，將為整個活動畫下完美落幕。過程也許很艱辛，但南港高中以鬥志和熱情力拼贏家考驗。南港高中跑出戶外，透過行動展現自我，共創全是贏家的再高峰！

(中時電子報)