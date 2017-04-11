少年無照開車載同學 撞牆壁電桿釀火燒車

少年開車載同學上學，不慎撞牆壁和電桿造成火燒車，所幸人未受傷。（陳慶居翻攝）

又見無照駕駛肇禍！11日上午8點多，在頭份市大成中學附近土地公廟旁巷道，發生火燒車意外，警方調查，17歲廖姓少年無照駕駛自小客車，搭載另3名同學要到學校上課，可能路況不熟及操控不慎，撞上牆壁和電桿，導致引擎室起火，所幸僅車輛燒毀，無人受傷。

警方調查，開車的廖姓少年又沒有飲酒，他無照駕駛部分已依規開單告發，頭份警分局另加強取締無照駕駛勤務外，也協調各級學校加強宣導禁止學生無照駕駛。

(中時)