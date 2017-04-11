絕美賞花祕境~竹塘木棉花道火紅綻放
火紅的花朵在枝頭綻放，滿樹紅花將整條大道點綴得熱情繽紛，四月份的春天時節，正是木棉花盛開之時，在彰化竹塘鄉新廣村新田巷往堤防處，有這麼一處木棉花道，整排高大的木棉花樹坐落在綠油油的稻田中，絕美景致讓人快門按不停。
春日賞花，幾乎已成假日出遊地點的優先選項，除了櫻花、紫藤花外，木棉花在盛開時期同樣美得不輸陣，高大的樹木參天，枝頭是一片橙紅，成排的排列在一起形成絕美的木棉花道，落地的花朵也把整條道路妝點成一條紅地毯，美得浪漫優雅。
而竹塘木棉花道最大的特點，除了紅似火的木棉花道外，還有兩旁那綠油油的稻田，不同於在馬路邊所看到的景色，紅花與綠稻的相互輝映讓竹塘木棉花道更顯獨特，景緻也更為美麗純粹，成了每年四月遊客必到的賞花勝地。
(中時電子報)
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