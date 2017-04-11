MLB》151公里速球 波西被爆頭 聲音嚇死人
巨人明星捕手波西（Buster Posey）在11日主場對響尾蛇的1局下，就被右投華克（Taijuan Walker）的151公里速球直接「爆頭」。儘管波西立刻退場也暫無大礙，但那顆速球砸中頭盔瞬間所發出的聲響，現場聽到的人都嚇壞了。
「那是我在比賽中聽過最糟糕的聲音之一。」巨人教頭波奇（Bruce Bochy）如是說。
波奇指出，考量到波西的守備位置是捕手，不論是接捕或是處理擦棒球，再被球打到的風險都很高，因此保險起見立刻換人。儘管巨人醫療團隊立刻展開預防腦震盪的處置，資深二壘手潘尼克（Joe Panik）仍強調不可掉以輕心。
「球砸中的聲音聽起來很可怕，看起來也是，你永遠不希望見到下一次，」潘尼克也曾是「爆頭」受害者，去年6月遭球吻後還繼續出賽，卻在10天後出現腦震盪症狀，最後缺席了23場比賽。
華克不是故意砸人，但AT&T球場的地主觀眾當然不會原諒他，整個下午都以噓聲伺候。而在3局上踏入打擊區時，華克還特地跟入替波西的捕手杭德利（Nick Hundley）說了些話。
「希望波西沒事，請幫我跟他說抱歉，」華克說：「丟到他的頭我也嚇到了，這種事很可怕，你永遠不會想出現下一次。」
波西拿過新人王、打擊王、國聯MVP與金手套，是非常珍貴的強打捕手，巨人對他的健康更是小心翼翼，畢竟波西在2011年5月就曾在本壘前被跑者嚴重撞傷，導致腓骨骨折與腳踝韌帶撕裂，球季提前報銷也讓巨人衛冕夢碎。
巨人還會讓波西接受進一步的檢查，杭德利將暫時扛起先發重任，如果還有緊急狀況，「優替人」希爾（Aaron Hill）則是蹲捕備胎。
(中時電子報)
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