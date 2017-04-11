4月11日中視午間新聞速速報

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4月11日中視午間新聞搶先看

闖出小巷沒減速? 雙載機車撞小黃1死

新北市板橋實踐路今天凌晨3時許，一名未成年騎士載著友人，從巷子騎出來時，與行經的計程車發生車禍，2人撞飛摔進騎樓，將超商落地窗撞破，未成年騎士急救後宣告不治。

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悚!機車車禍 學生遭安全帽帶割頸重傷

基隆市七堵區十號深夜發生一起恐怖車禍, 1名19歲林姓高中生夜間部剛放學騎車回家,途中機車猛烈撞擊轉彎轎車, 林姓高中生的安全帽疑似戴得太高，撞擊時氣管幾乎被安全帽帶割斷.

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美國聯航超賣機位 抽籤強拖乘客下機

美國聯合航空公司超賣機位，為了空出位置給機組人員，強迫一名亞裔乘客下機，動用航警硬將他拖離座位，男乘客被強制驅離過程中，臉部還疑似受傷濺血。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)