喝咖啡怕黃牙 牙醫師：10分鐘內潔牙
不少人喜歡喝咖啡，甚至有人一早就習慣來一杯提神，但若喝完未即時清潔，久了恐出現一口黃牙、或增加蛀牙發生率。牙醫師提醒，咖啡屬於色素較深的飲品，易在牙齒表面形成咖啡垢，且咖啡會降低唾液分泌量、提高蛀牙風險，建議喝完10分鐘內完成潔牙，或用吸管來減少咖啡滯留嘴內時間。
國人愛喝咖啡，走在路上，路上隨處可見販售咖啡的店家，統計顯示，全台每年喝掉28.5億杯咖啡，等於每天就喝掉78萬杯，相當驚人。30歲的小楊，每天至少都會喝1杯咖啡，但卻沒有潔牙的習慣，近日照鏡子卻意外發現，下排牙齒後側出現相當多的咖啡垢，張嘴時雖尚不易被外人發現，但仍令他相當困擾。
北醫口腔醫學院臨床助理教授、牙醫師黃耀慧表示，咖啡因具有中樞神經的興奮作用，會導致加速排尿、進而造成唾液分泌量降低，身為「口腔守護者」的唾液一旦變少，將提高蛀牙發生率，尤其喝的若是含糖咖啡，更會增加罹患齲齒的風險；她補充，當牙齒的琺瑯質因蛀牙、長期接觸酸性物質而遭侵蝕，此時咖啡更易滲透造成染色，形成俗稱咖啡垢的牙漬，影響美觀。
黃耀慧提醒，飲食後的10分鐘是潔牙黃金時間，也就代表喝完咖啡後，應在10分鐘內進行口腔清潔，包括喝水漱口、刷牙、咀嚼無糖口香糖數分鐘等方式，「喝咖啡時也可使用吸管，減少咖啡滯留嘴內的時間」。政府現每半年有補助一次洗牙，黃耀慧補充，除此之外，民眾每天早晚都要確實刷牙並使用牙線，才能徹底守護口腔健康。
(中時)
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