天氣變 醫院門診過敏增3、4成

天氣轉變，家中小孩易過敏，父母心疼，醫師表示，除定期清洗床單、棉被之外，維持室內空氣品質，也能降低過敏原。（魏怡嘉攝）

近期天氣變化大，加上空氣汙染影響，門診過敏病患增加3、4成，病患一起床噴嚏就打個不停，加上眼睛癢、流鼻水，十分困擾，上班及上課都受到嚴重影響；醫師表示，環境中存有塵蟎等過敏源，除了要定期清洗床單、棉被之外，維持室內空氣品質，也十分重要，能有效降低過敏原。

振興醫院胸腔內科主治醫師曾敬閔表示，每到季節轉換之際，門診就多出許多過敏族，其一名家住中部20歲的女大學生，從小未曾有任何過敏症狀，但北上求學、住到宿舍才短短1個月，不僅天天眼睛發癢流眼淚，一起床至少打噴嚏10幾分鐘，甚至出現喘不過氣的症狀，經檢查發現，竟然是過敏引起的氣喘。

曾敬閔說，空氣中含有PM2.5、細菌、塵蟎等看不見的污染物，是誘發民眾過敏的原因之一，呼吸道因過敏長期發炎，易引起慢性支氣管炎、哮喘加重、呼吸疼痛等問題，要減緩惱人的過敏問題，除了藥物治療外，定期更換被單、窗簾是基本動作，最好一周一次，另亦可在家中使用空氣清淨機加強過濾家中空氣，其可有效降低空氣中過敏物質，對減緩過敏發作，也會有很大的幫助。

(中時)