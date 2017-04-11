高醫驚傳不明異味 院方緊急疏散病人

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高醫驚傳不明異味，目前領藥區狀況解除。（呂素麗攝）

高醫今天上午11:05在啓川大樓1樓領藥區突然傳出異味，院方緊急疏散民眾跟病人，也報請消防局來了解狀況，11:20解除狀況，領藥區恢復正常，但目前還在尋找異味來源。

(中時)