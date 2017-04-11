花壇埤底日月池揭牌 再現「魚苗尾牙」盛況

花壇鄉公所今天上午為埤底日月池揭牌，並舉辦熱鬧有趣的「魚苗尾牙」活動，再現往昔盛況。（謝瓊雲攝）

鄉長李成濟體驗昔日魚販挑魚苗籠運送魚苗。（謝瓊雲攝）

老一輩的魚苗業者李益水、林水來示範經典數魚歌。（謝瓊雲攝）

花壇鄉公所11日上午舉辦埤底日月池揭牌儀式，並在三合院裡再現五零年代數魚歌、挑魚苗籠的景象，讓地方重溫昔日全台淡水魚苗產量最大的「魚苗尾牙」盛況。

幼兒園小朋友在三合院廣場裡唱唱跳跳，老一輩的魚苗養殖業者李益水、吳東蓮等人在旁拿著漁網與小水盆唱著經典的數魚歌，家傳三代養殖魚苗的87歲李銀宗也把家中僅存、逾50年歷史，的竹編「魚苗籠」拿出來供老一輩回味。

大益魚苗養殖場李益水說，早年沒有幫浦和灌氧技術時，只能靠挑魚籠運送魚苗到全省各地，挑魚籠的訣竅就是要不斷上下搖晃，加上過去碎石子路顛簸，增加魚籠裡水的含氧量，讓魚苗保持生氣。

文史工作者蔣敏全表示，舊稱「埤底庄」的花壇鄉禾田巷，從清乾隆時期發跡逐漸成為全台最大的「魚苗寮」，到1964年後達到最盛，曾有多達60戶養殖魚苗，許多南來北往的養殖漁民都到此批發載運魚苗。

蔣敏全說，為了宴請全台各地的養殖戶及其眷屬，每年埤底庄都在農曆3月16日舉辦魚苗尾牙，彼此交流養殖情報、結算尾款並預約來年魚苗下單數量，非常熱鬧。1981年後，由於林烈堂成功突破虱目魚魚塭養殖的人工繁殖魚苗技術後魚苗寮逐漸沒落，如今只剩下7戶。

花壇鄉長李成濟說，埤底日月池旁的魚苗寮曾是全國最大的淡水魚苗產區，近年國人飲食習慣改變，改從食用淡水魚轉為海水魚，盛況沒落，但海魚捕獲量逐年減少加上污染問題，成為淡水魚養殖重新興盛空間，未來盼能持續辦理魚苗尾牙活動，並規劃文創專區，再現往昔盛況。

(中時)