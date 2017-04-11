法國移民營遭祝融吞噬 至少10傷

法國地方行政長官表示，北部城市敦克爾克（Dunkirk）附近的格朗德桑特（Grande-Synthe）移民營今天晚上遭大火吞噬，變成「一堆灰燼」。

法新社和英國「衛報」（The Guardian）消防人員表示，至少10人在這場大火中受傷。採用木製房屋材料的營地容納約1500人，當中多數是伊拉克庫德族人。

當地行政長官拉蘭德（Michel Lalande）在現場告訴記者：「全都燒光了，只剩下一堆灰燼。」他還說：「要在原地安置木屋是不可能了。」

拉蘭德表示，已撤離移民，將把他們安置在緊急收容所中。他又說，敦克爾克近郊的格朗德桑特有兩座體育館已空出來作為收容移民之用。

拉蘭德說，在發生大火之前，今天下午營地中的阿富汗和庫德族移民之間曾發生衝突，有6人被刀砍傷。

格朗德桑特市長卡雷姆（Damien Careme）的幕僚長卡雷梅勒（Olivier Caremelle）說：「應該是好幾個不同的地方遭故意縱火，不然沒有其它可能了。似乎是跟伊拉克和阿富汗移民之間的衝突有關。」（譯者：中央社陳昱婷）1060411

(中央社)