駐巴使館參加義賣會 與巴拿馬總統互動

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駐巴拿馬大使館當地時間4月8日應「巴拿馬外交婦女協會」邀請，參加由該協會主辦以籌募慈善基金的「國際美食團結義賣會」，總統瓦雷拉等造訪駐館攤位。

這項活動配合巴京Bellavista區爵士音樂節活動，於會場-Andres Bello公園自下午4時至10時同步舉行各國美食義賣，約計10國駐巴大使館參與，包括台灣及葡萄牙、義大利、卡達、巴西、智利、秘魯、委內瑞拉、玻利維亞及烏拉圭；駐館是亞洲國家唯一參與者。

為共襄盛舉，駐館特備燒賣、蝦餃、煎餃及炒飯等深受巴國民眾歡迎的中華美食參加義賣。因物美價廉，吸引大批民眾捧場，客潮源源不絕。

另為擴大文宣效果，駐館也於台灣展攤廣為宣傳駐館近期文化活動，包括駐館與巴拿馬大學合作，定於25日至28日在該校電影中心舉辦「台灣電影展」，並與巴國「國家廣播電視台」（SERTV）合作，自本月5日起重播台灣的西語電視劇「16個夏天」等；另並發送「台灣一瞥」國情簡介及「台灣10大觀光小鎮」等文宣品，過路民眾紛紛駐足瀏覽取閱，對增進各界對台灣的瞭解助益匪淺。

鑑於駐館當天與巴國警察總署合辦「台巴友誼杯」桌球比賽，駐巴大使劉德立夫婦特於下午比賽結束後，偕台灣桌球教練黃榮欽夫婦前來義賣會現場，為與會駐館同仁、國合會華語教師及大學交換生等加油打氣。

晚間7時許，巴國政要陸續抵達會場，總統瓦雷拉和胞兄Jose Luis Varela（國會議員兼執政黨「巴拿馬人黨」-PAN黨主席）、巴京市長布蘭敦（Jose Isabel Blandon）夫婦、國會議員瓦德拉馬（Adolfo Valderrama）（「巴拿馬人黨」秘書長）及公共工程部長阿羅賽梅納（Ramon Arosemena）等造訪駐館攤位，並與劉德立夫婦寒暄。

瓦雷拉、布蘭敦及「巴拿馬外交婦女協會」（Asociacion Diplomatica en Panama）會長-葡萄牙大使夫人Ana Pessoa e Costa等皆對駐館鼎力支持巴國社區公益活動、推廣民間文化交流表示讚佩。1060411

(中央社)