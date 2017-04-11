台灣長鬃山羊誤觸防護網 纏繞送命

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民眾到南投縣集集大山登山，偶然見一隻台灣長鬃山羊遭防護網纏繞而死，經送特生中心，擬製標本供保育解說，讓價值永存。

一名沈姓民眾昨天到集集大山登山，偶然在一處農地邊坡旁發現一隻保育類台灣長鬃山羊遭防護網卡住，民眾上前查看欲救援，但發現長鬃山羊因犄角及頭頸遭網繩纏繞，已明顯氣絕，無奈之下仍通知行政院農業委員會特有生物研究保育中心協助處理。

沈姓民眾今天表示，長鬃山羊受困水里鄉集集大山東北一處懸崖邊，高低落差近500公尺，農地地主應該是為防止人員墜落，因此在崖邊設置防護網，長鬃山羊行經遭網繩勾住，疑似為掙脫，反而愈纏愈緊。

民眾說，根據現場泥土表層及草地翻動痕跡，長鬃山羊可能受困3天、4天，雖然極力掙扎，網繩也拉扯破洞，但仍無法掙脫，長鬃山羊最後因烈日曝曬漸漸死亡，但被發現時，雙眼仍睜開、毛色發亮，四肢仍未僵硬，長鬃山羊應該斷氣不久。

台灣長鬃山羊是台灣特有種動物，也是唯一野生牛科動物，分布範圍自低海拔郊山，直到高海拔的玉山等山區，都有出沒蹤跡，但因早年人類濫捕，數量逐漸減少，為讓這隻長鬃山羊價值永存，農委會特有生物研究保育中心研擬製成標本，供保育教育及展示用途。1060411

(中央社)