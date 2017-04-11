苗栗高三女生墜樓 送醫意識清楚

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苗栗縣一名就讀高中三年級的女學生，今天驚傳從5樓墜下，所幸送醫後意識清楚無明顯外傷，至於詳細墜樓原因仍須進一步調查。

苗栗縣消防局上午9時許接獲通報，竹南鎮大營路有學生從高處墜樓，立即派遣竹南分隊救護人車前往查看，抵達現場第一時間並未發現傷患，經目擊民眾指引，才在一處民宅後方的圍牆內，找到高三女生。

救護人員利用長背板、頸圈固定傷患，把人送往急救，經過醫院初步檢查，賴姓高三女學生左手肘變形、腰椎有2節骨折，意識清楚無明顯外傷，生命跡象穩定。

校方指出，女學生已經學測完畢，目前正在申請學校面談，不排除是壓力過大、一時恍神，才會從5樓的科學館墜落，校長和家屬已前往醫院輔導、關心，至於詳細墜樓原因仍須進一步調查。1060411

(中央社)