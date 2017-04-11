當航空公司機位超賣 有些規定你該知道

美國聯合航空公司去年只因機位超賣就將3765名乘客趕下飛機，但卻沒有一次像昨天這名男乘客吸引了這麼多的注意，因為他週末在芝加哥搭機時遭強行拖離飛機。

「芝加哥論壇報」（Chicago Tribune）報導，上傳至臉書的影片可以看到其他乘客吃驚的面容。由於影片新聞流傳，已在今天為聯航（United Airlines）公關形象帶來夢靨。

首先，航空公司是准許超賣機位的，他們常常這麼做，因為他們假設一些乘客將不會出現。美國航空公司光在去年就擠掉4萬名乘客機位，其中還不包括那些自願放棄機位的人。

這種情形適用於一些美國聯邦政府規定，而這些規定你應該知道。

●自願者

當知道機位超賣，航空公司通常會以旅遊優惠券或其他報酬，以及稍晚班機機位，來要求自願者放棄機位。

根據政府資訊，去年美國前12大航空公司有43萬4000名乘客放棄機位，包括聯航的將近6萬3000名乘客。超賣機位者首推達美航空公司（Delta Air Lines），去年約有13萬名乘客放棄他們的機位。

當自願放棄機位的提議不被接受時，航空公司可以違反乘客意願，拒絕他們登機或將他們趕下飛機。這似乎就如同9日晚間在聯航自芝加哥飛往肯塔基州路易斯市（Louisville）班機上發生的事一般。

在這些事例中，聯邦規定說明航空公司須支付每名乘客費用。航空公司須給予被擠掉機位的乘客書面聲明以解釋其獲得賠償的權利。

●賠償

賠償差異在於乘客延誤時間的長短。如果航空公司能為乘客重新劃定機位，並將他距原訂到達目的地時間1小時內送達該地，則無需賠償。

若乘客較計劃到達時間晚1到2個小時，或國際航班介於1至4小時之內，航空公司須支付這名乘客單程費用2倍的補償，最高達675美元。

若乘客較計劃到達時間延誤超過2個小時，或國際航班延誤達4小時，航空公司須支付他單程費用4倍補償，最高達1350美元。

●避免遭趕下飛機

航空公司通常會擠掉取得最便宜機票的乘客機位，因為補償金額較低。不過，航空公司自己也會有規定。聯航表示，當決定誰被擠掉機位時，他們會考量乘客搭下班飛機到達目的地時間的長短，且業者不會打散家族乘客，也不會針對單獨旅行的青少年。

航空公司最有可能在繁忙的旅行時期超賣機位，像是春假和暑假期間，不過因氣候惡劣導致部分班機取消而擠掉機位也時也可能會發生。

●如果你想要被擠掉機位

有些精明的旅客視機位超賣為機會--對他們而言是如此。如果航空公司提供甜美的報酬交換，他們會放棄機位。

一些旅客會在查詢機位是否賣光前檢查他們的機上座位表，如果旅客有心被擠掉機位，那麼應坐在靠近地勤登機櫃台附近，如此就可以搶先其他人取得旅遊優惠券、禮品卡，甚至有時是現金。（譯者：中央社徐睿承）1060411

(中央社)