國軍暑期戰鬥營 新增3射擊體驗營

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國防部今年以「『武』動青春，暑戰營最High」為活動主軸，於7月3日至29日開辦「暑期戰鬥營」活動，今年新增「迅雷、實踐、洄瀾射擊體驗營」等3個營隊。

國防部今天舉行例行記者會，文宣心戰處處長陳育琳少將表示，今年的暑期戰鬥營記者會，國防部特別邀請陸軍馬防部上尉輔導長簡廷哲譜寫暑戰營之歌，歌名為「年輕世代」，設計由各辦班幹部在記者會中示範帶動唱，希望能掀起暑期戰鬥營活動高潮。

國防部表示，今年暑期戰鬥營共計辦理19個營隊、37梯次、招訓3460個名額，今年類型區分5種，第1類型是射擊體驗營，計有迅雷、成功嶺、實踐、洄瀾射擊體驗營等4個營隊；第2類型是外島營隊，計有金門、馬祖、澎湖戰鬥營等3個營隊

第3類型是戰鬥營隊，計有航空、鐵衛戰鬥營、傘訓特戰營、兩棲勇士挑戰營等4個營隊；第4類型是體驗營隊，計有海上生活、航空科技、儀隊、軍樂、中正預校科學體驗營等5個營隊；第5類型是研習營隊，計有新聞、國防科學基礎科技實作、國防醫學院醫學研習營等3個營隊。

在學員參加資格部分，國防部指出，為因應家長與學生建議擴大參與學員年齡層之需求，今年暑期戰鬥營活動招募對象開放國中應屆畢業生、高中職以上在學學生，以引領更多青年學子體驗國防事務。

在「射擊體驗營」部分，國防部除持續辦理3梯次中部成功嶺射擊體驗營，並於北、南、東部地區新增「迅雷、實踐、洄瀾射擊體驗營」等3個營隊，課程內容有國軍狙擊槍裝備介紹、偽裝訓練及實彈射擊競賽等項目。

國防部指出，金門、馬祖、澎湖、航空、鐵衛戰鬥營及傘訓特戰營、海上生活體驗營、兩棲勇士挑戰營，也都排入實彈射擊課程。

除國防醫學院醫學研習營及中正預校科學體驗營外，各營隊報名作業採「網路報名、公開抽籤、郵寄錄取通知」等方式辦理；網路報名時間：自4月17日上午8時至28日下午5時止，於「全民國防教育暑期戰鬥營報名網站」開放網路報名選擇營隊及梯次，並取得參加抽籤資格。

國防部規劃於5月中旬辦理電腦公開抽籤，並舉行記者會公開抽籤過程，錄取名單公告於政戰局全球資訊網供學員查詢。1060411

(中央社)