李明哲案 知情人士：自稱蔡正元陣營傳話說可營救

民進黨前黨工李明哲在中國大陸遭到「逮補」，案情已經發展到中間人李俊敏傳家書。據了解，在李明哲妻子李凈瑜在第一時間3月24日召開記者會後，就有自稱是國民黨政策會執行長蔡正元的助理被派來跟李凈瑜傳話，說有管道可以營救。

至於蔡正元是否在第一時間就傳話給李妻？台北市文山社區大學校長鄭秀娟表示，3月24日第一個禮拜就很多人打電話，不確定是不是蔡正元，約李凈瑜4月7日見面則是一通從中國大陸打來的電話。

由於李明哲曾任職民進黨前主席許信良前妻、前立委許鍾碧霞國會辦公室，李凈瑜則在民進黨前主席施明德辦公室任職，也傳出目前兩位前主席也積極在檯面下營救。知情人士指出，民進黨兩位前主席過去這幾年，也都還跟對岸有些聯繫，也都做一些和中國人權有關的接觸跟事情，過去李明哲夫婦都有涉入當中，是不是這樣過程就給了中國有了藉口，尤其中國剛剛又刻意通過「反間諜法」，所以這個案子是國際矚目，「我們也非常關心，但發球權不在我們手上。」

此外，介入關心及營救此案的民進黨，在此過程中，似乎與李明哲家屬對於營救李的想法不一。綠營人士指出，「我們是以李明哲的安全為優先，但看到凈瑜寫的那封信，真的有點擔心。」他說，「李妻顯然不是以救人為主要目的，而是要捍衛李明哲的尊嚴」，他表示，尊嚴跟生命都很重要，也很難選擇，這就產生一個歧異，「家屬及我們概念不一樣，海陸兩會、民進黨及政府立場，當然是希望能把李明哲營救出來」。

李明哲案越滾越烈，據了解，李妻在3月24日第一次開完記者會後，就有自稱是蔡正元的助理說，是蔡主動派他來跟李妻接觸，並說可以協助，但是李妻沒有接受，說「不需要」，因為第一個跟李妻接觸的人是用打電話，無法確認是不是後來被指為「掮客」的李俊敏，因為電話是李妻接的，只知道對方是說，是蔡正元的助理，之後才有延伸約見面、喝咖啡，因為接電話的人是李妻，所以無法評論。

知情人士表示，至於七日李妻與李俊敏見面，就是說，是中國官方請託帶話給家人，並拿著家書，可能也不希望家屬把事件擴大，「因為李妻很有自主性，不是一個容易被影響的人，所以我們都很尊重他。」現在大家都在討論，過去營救的管道、金額交易等等，及是不是中國的官方或非官方常用手法，這些他不清楚，但整個處理過程，要是陷入黑道治國的概念，都靠這種方式解決，以後會是很不好的示範。

(中時)