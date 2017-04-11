少觀所同學出所後 相約當車手遭逮
新營警分局10日在柳營逮獲2名未成年車手，2人供稱在少年觀護所認識，後因缺錢才冒險加入車手。該詐騙集團日前鎖定柳營一名65歲退休的郭姓婦人，以偽造文書的老梗，先後詐取郭婦182萬元，昨日2車手再度向郭婦取款85萬，孰料警方早已掌握成功攔阻逮獲2人。
警方表示，獨居的郭姓婦人為公務機關職員退休，在3月27日、4月7日先後接獲詐騙集團來電，誆稱是台北地方法院的檢察官，以郭婦身分證遭盜用涉及偽造文書的「老梗」，需監管其帳戶，先後詐取郭婦182萬的畢生積蓄。
不過，該詐騙集團得手後竟食髓知味，昨日第3度來電，佯稱仍需在監管其帳戶內85萬元現金，郭婦驚覺似乎遭詐騙，趕緊向柳營分駐所報案。警方隨即啟動誘捕勤務，在詐騙集團來電時，指導郭婦如何應對，10日成功在柳營代天院逮獲詹、許2名未成年車手。
警方指出，詹、許是在少年觀護所相識，都僅國中畢業，落網後2人供稱，因缺錢在網咖被吸收成為車手，昨日上午在桃園高鐵站會面後，詐騙集團當場交付2人手機1支、交通費6000元及公證科收據1張，得手後可分得1~2％款項。警方11日偵訊後，將2人移送少年法庭。
(中時)
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