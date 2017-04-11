天后朝聖就是狂！伯朗大道真的有蔡依林樹了

蔡依林朝聖的樹正式命名「蔡依林樹」。(圖／翻攝自蔡依林臉書）

台東伯朗大道繼「金城武樹」後，又新增「蔡依林樹」！蔡依林日前到台東遊玩，隨意找棵樹拍照留念，想不到引起許多粉絲詢問，現池上鄉公所也正式將這棵樹命名為「蔡依林樹」。

蔡依林開心和閨密到伯朗大道旅行，並隨機找棵樹留下合影，「找到了！ 屬於我們的樹～」，逗趣學金城武廣告台詞：「是的~我看到你~」，想不到網友看到後，紛紛詢問這棵樹的位置，現也被當地鄉公所正式命名為「蔡依林樹」。

據悉，這棵樹的品種是「茄冬樹」，位於金城武樹東方100公尺處。「金城武樹」爆紅後，帶來無限商機，不過遊客多卻讓當地垃圾變多、農作物遭破壞，現多了「蔡依林樹」，雖可以推廣觀光，但居民擔心會破壞自然生態，引來正反兩極聲浪。

(中時電子報)