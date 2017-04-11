總統：海外志工蓬勃 是最好的國民外交

總統蔡英文今天說，海外志工服務蓬勃發展，「為我們做了最好的國民外交」。這麼多年輕人充滿熱忱投入志願服務，讓台灣變得更溫暖，也讓世界更認識台灣，這是社會最珍貴資產。

蔡總統今天接見「第24屆全國大專院校傑出服務性社團暨社團領袖『傑青獎』受獎學生代表」，訪賓由「國際傑人會中華民國總會」總會長陳光楠陪同，教育部青年發展署署長羅清水也在座。

蔡總統致詞時表示，「傑青獎」設立目的是鼓勵大專院校學生投入社會公益、服務人群。「國際傑人會」多年來持續舉辦「傑青獎」，讓許多有意義的事蹟受到表揚，值得肯定。

她說，參與志願服務，是付出行動、回饋社會的具體方式。在民主的台灣，這也是公民社會的活力來源。僅僅今年寒假期間，就有超過500個大專院校的服務隊、近1萬5000名學生志工獲得教育部補助，前往台灣不同的角落，為中小學生舉辦營隊，拉近城鄉的教育資源差距。

蔡總統表示，青年學生的足跡，並不侷限於台灣。近年，海外志工服務也越來越蓬勃發展。無論大學或非營利組織團隊，透過醫療、環保、科學、以及語文知識的傳遞，做了最好的國民外交。有這麼多年輕人，充滿熱忱投入志願服務，讓台灣變得更溫暖，也讓世界更認識台灣，這是社會最珍貴的資產。

蔡總統說，服務不只是單方面給予，而是雙向互動及學習的過程。透過志願服務走進鄉村、部落、醫院、或社會福利機構，同時能拓展視野，深刻認識這個世界，無論知識上的累積，或心靈上的回饋，都是服務工作中無可取代的收穫。

蔡總統指出，在座的青年學生就是台灣「最有活力、也最有創意的世代」，期許大家藉由參與服務所得到的回饋和反思，不斷成長，未來持續發揮影響力，迎向種種挑戰，「我們的國家和社會將會因為年輕世代的參與，變得強壯、變得美好」。1060411

(中央社)