中影案疑點重重 民進黨：北檢應立即重啟調查 約談馬英九

針對媒體報導行政院黨產會追查中影土地案時，竟有國民黨人士證稱「當時差點收不到錢」等語，民進黨副秘書長徐佳青今天表示，台北地檢署應該重啟「三中」(中影、中視、中廣)案，並約談當時黨主席馬英九釐清真相，給國人一個交代。

徐佳青偕同發言人張志豪、吳沛憶召開記者會表示，現任士林地方法院林孟皇法官，曾在台北地方法院服務時針對中影案，當中因為有三個人因偽造文書被告，因此在承辦案件過程中，閱卷相關三中交易，意外發現非常多的疑點。然而今年一月已經壽終正寢的特偵組，當時對於相關的證據跟疑點，不但不調查，還予以行政簽結。

徐佳青強調，當年擔任國民黨主席也是總統的馬英九是三中案的主要決策者，馬英九未被特偵組傳訊，且馬英九親信黃世銘為掩護未傳馬就以行政簽結此案，明顯有問題。但特偵組2014年卻仍以查無不法為由將全案簽結，顯示特偵組根本不想查清楚，只想草草結案、敷衍了事，現在既然已經有新事證，北檢應勇於任事，主動分案調查。

張志豪說，今年3月初，國民黨政策會執行長蔡正元與馬英九辦公室發言人徐巧蕊就中影案互打，蔡正元向徐巧芯嗆要談「中影案」，受傷最重的一定是徐巧芯心中的「偉人」，也就是馬英九，並指出要開戰他「奉陪到底」。另根據蔡正元在3月26日的說法，「有人賣黨產收不到錢，靠蔡正元才解除危機，妳要不要知道詳情？明白告訴妳蔡正元沒有被『判刑確定』，妳再提一次中影，有人就會下地獄。」等語，請問蔡正元所指的有人賣黨產，｢有人｣到底是誰，另稱有人就會下地獄，｢有人｣所指的到底是誰?蔡正元應該說清楚講明白。

吳沛憶表示，馬英九辦公室應該要主動向社會說明，而不是還在網路上｢網內互打｣。蔡正元被判賠1.7億，這麼大的案子，呼籲國民黨主席洪秀柱，應該要主動說明立場。

(中時)