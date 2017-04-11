國小6年級女童 凌晨3點騎車載男同學去她家玩

台南市本月6日發生一起離譜的事件，東區某國小6年級的女童，與另一名男同學，透過手機LINE聊天到凌晨3點，兩人還意猶未盡，女童在凌晨3點，還單獨騎電動腳踏車，跑了3公里遠要載男童去她家裡玩，因女童三更半夜騎電動腳車在東區小東路巷口等候，被台南市警1分局莊敬派出所所長劉智豪發現，並通學校教務主任到場處理，後來校方叫兩小孩留在男方家中等到早上再一起上學，校方再分別訪談兩位小孩的家長。

(中時)