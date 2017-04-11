扮貴婦假買金飾真調包 兩人遭起訴
45歲、有毒品及竊盜前科的王姓女子，涉嫌與26歲巫姓男子共組竊盜集團，由王女扮演貴婦，去年10月假借到銀樓挑選金飾，但現金不足，要求老闆娘先打包去取款，再趁機以假戒指調包金戒指，由巫男騎機車接應逃逸，台中地檢署偵結，依竊盜罪嫌起訴兩人。
起訴書指出，王女和巫男兩人為了籌錢買毒，去年10月5日巫男騎機車搭載王女到太平區一銀樓前，由王女假冒貴婦進入後佯裝挑金飾，一連挑了一批價值1萬8600元金飾，王女稱現金不足，請老闆娘先打包，稍後再到外面提領現金。
老闆娘正在打包時，王女立即以自備的假金戒指，調包櫃檯上的1枚市價6000元金戒指，隨即表示要去領錢，跳上巫男機車離去；老闆娘感到可疑，赫然發現其中一枚金戒指的重量、色澤都不對，才發現是假的，報警後循線查獲。
兩人到案後坦承犯案，稱該枚金戒指已經以3、4000元變賣平分花用。檢方偵結，依竊盜罪嫌起訴兩人。
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(中時)
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