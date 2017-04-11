逃逸越勞自首 又因親人生病

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阮姓越勞因欲返國照顧生病親人，昨夜在桃園出面自首。（金門機動查緝隊提供）

阮姓越勞去年離開原雇主，自行在中、北部打工賺錢。（金門機動查緝隊提供）

金門機動查緝隊分隊長姚義雄說明派員赴台接頭經過。（李金生攝）

越南籍阮姓外勞去年擔心原雇主不再續聘，索性提前逃離自行到處打工，最近急於返國照顧生病親人，只得出面自首。海巡署金門機動查緝隊獲悉，昨派員赴台在桃園接頭，順利辦妥相關程序，交由移民署彰化專勤隊安排遣返。

這是金門機查隊繼3月23日、4月5日，越南籍武姓、阮姓外勞因為嫌在原受雇工廠賺太少，乾脆逃逸到處打工數年後，各因思鄉情切和老父生病的原故，相繼在苗栗、彰化出面自首後，接連第3起派員跨海處理的逃逸外勞案件。

金門機動查緝隊表示，28歲阮姓外勞在2013年入境台灣，原受雇於中部某製造業公司，迄去年2月間因聘雇期限將屆，憂心雇主不再續聘，必須回到越南，因此逃離至中、北部一帶打零工，近日因家人病重急於返國照顧，才主動出面自首。

該隊昨派員赴台，協同移民署桃園專勤隊幹員與阮男在桃園見面，確認他的身分後完成筆錄製作和清詢工作，交由移民署桃園專勤隊辦理後續遣返作業。

(中時)