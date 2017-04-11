杭州一小學分級 功課差的叫麻將組
中國大陸網路近期傳出，浙江省杭州市一所小學有老師依成績好壞把學生分成3種，分別為精英、平民、麻將組。有見怪不怪的網民覺得只是名稱有趣，也有人批評這對孩童是極大侮辱。
浙江錢江晚報今天報導，一名杭州網民日前表示，自己的女兒在餘杭區一所小學念二年級，班導師將學生分成精英、平民和麻將組。其中，平民組又分好幾個等級，而麻將組就是由功課不好的學生構成。
這名網民說，「班主任語文老師是按每一單元考試來劃分，我女兒是在平民組2號，我想麻將組的小朋友心裡陰影面積有多大呢？我還想知道，老師有權這樣做嗎？」
這篇文章隨即引起熱議。有網民吐槽發文者大驚小怪，「性教育都要從零歲開始了，競爭從小學開始也沒問題」。還有網民說「中國的學校一直都存在排名」，只是這班分級的組名很搞笑。
也有網民表達反感，批評這名導師「勢力眼」，對小朋友心理影響巨大，建議向相關單位舉發。還有人寫道，「這是對孩子極大的侮辱，成績是評判孩子的好差的唯一標準嗎？」
若這名網民所言屬實，文中提及的班導師行為可能違法。
中國大陸「義務教育法」第4章第29條規定，教師在教學中應平等對待學生，關注學生個體差異，因材施教，促進學生充分發展；教師應尊重學生人格，不得歧視學生、對學生實施體罰或其他侮辱人格尊嚴的行為。1060411
(中央社)
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