朱立倫邀約 柯文哲：會盡量爭取前瞻計畫
台北市長柯文哲今天被問及新北市長朱立倫希望北市一起努力爭取前瞻基礎建設的看法時說，每個縣市長都會盡量去爭取，最後仍由行政院整體規劃。
新北市長朱立倫上午受訪時說，爭取行政院前瞻基礎建設，完全以國家未來前瞻需要、與市民直接相關的公共建設，沒有任何政治考量，希望行政院可公平對待，將與台北市一起努力。
柯文哲出席「2017搖滾世大運」會後被問及有議員批評前瞻計畫核定率低，柯文哲說，到現在為止，行政院還沒核定，但行政院近期有找北市府開會，會盡力爭取。
至於朱立倫希望和台北市一起努力爭取前瞻計畫時，柯文哲表示，每個縣市長都會盡量去爭取，最後仍要交由行政院整體規劃。
媒體詢問，有民調顯示，朱立倫和柯文哲數字相近，是否擔心朱立倫選下任台北市長，柯文哲說，這是假設題目，這麼問答案都一樣，「認真地把今天的事情做好就好，等事情發生再煩惱」。
至於北市幼兒園學費擬調漲，柯文哲說，教育局會處理，「不可能一下漲4成，開什麼玩笑，薪水也沒漲4成」。1060411
(中央社)
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