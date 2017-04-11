與未成年少女性交易 色檢蔡曉崙判刑3月

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彰化地檢署已婚檢察官蔡曉崙與未成年少女性交易案，台中地方法院今天對此判決蔡曉崙有期徒刑3個月，得易科罰金；另媒介少女與他人性交易，則判有期徒刑1年7月。

蔡曉崙被查出與17歲少女性交易，還在LINE群組「茶餘飯後」，呷好逗相報，媒介5名同好享用，有傳播妹證稱，2年多來和蔡曉崙性交易「超過30次」。

台中地方法院承審法官認為，蔡曉崙身為檢察官，是國家公義的代表人，卻背棄公職，明知被害少女未成年，身心尚未成熟，竟和少女從事性交易，甚至還媒介其他男客，對少女身心造成不良影響，嚴重破壞社會秩序。

法官表示，考量蔡曉崙和被害少女及法定代理人已經達成和解，且在法院審理時也坦承所有犯行，因此，針對蔡曉崙與18歲以上之人及16歲以上未滿18歲之人為性交易之罪，處有期徒刑3個月，得易科罰金。

另外，對於蔡曉崙還媒介少女與其他男客性交易部分，法官說，蔡曉崙觸犯公務員使未滿18歲之人為性交易罪，判處有期徒刑1年7個月，以資懲戒。1060411

(中央社)