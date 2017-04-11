汛期雨水夾帶泥沙 彰化花壇將建沉砂池

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花壇鄉中溪二巷口為老舊砌石道路，每逢汛期因雨水沖刷帶來泥沙導致淹水。（謝瓊雲攝）

花壇中溪二巷原本就屬水路，上游處水道旱期長滿雜草。（謝瓊雲攝）

立委黃秀芳（左一）與縣府水資處官員、地方人士針對排水改善工程進行會勘，並了解居民意見。（謝瓊雲攝）

立委黃秀芳（左二）與縣府水資處官員、地方人士針對排水改善工程進行會勘，並了解居民意見。（謝瓊雲攝）

彰化縣花壇鄉中溪二巷巷口，每逢汛期上游雨水夾帶大量泥沙往下游沖刷，導致淤積淹水，彰化縣政府將進行排水改善工程。立法委員黃秀芳11日上午邀集水利資源處等工程單位與地方人士前往會勘，由於部分居民反對，將先興建沉砂池，排水箱涵則待地方取得共識後再另行規劃。

花壇鄉中溪二巷原本就是水道，巷道為老舊砌石護岸，每到汛期就會因上游雨水帶下泥沙，導致淤泥堆積，造成淹水。縣府水利資源處人員會勘後決定優先辦理，初步規劃以180萬元經費進行改善工程。

水資處副處長吳文昇表示，工程預定在上游處清淤並興建滯洪沉砂池，巷道則規劃施設地下箱涵，約70公尺，兩者同步進行，約年底前可完成，完工後將可避免上游土砂再因雨水流至路面影響交通。

由於施設地下箱涵需要再降低路基與路面高度，當地村長與居民對此仍有疑慮、持反對意見，因此今日會勘後決議先照規劃蓋沉砂池，箱涵工程則暫緩執行。

(中時)