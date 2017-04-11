特斯拉傳欲在上海設廠 已談兩年
美國電動車公司特斯拉日前否認將在中國大陸廣東設廠。但陸媒報導，特斯拉想在大陸生產，與上海市政府談判已兩年，卻因為特斯拉要求的條件太高，計畫暫時擱淺。
據「21世紀經濟報導」，大陸本土智慧型新能源汽車品牌蔚來汽車和威馬汽車，已陸續與在地的汽車公司簽約合作生產或設置新能源汽車的智慧產業園區。特斯拉如果不加快在大陸生產的腳步，降低成本擴大銷量，其先發優勢可能被後來者超越。
特斯拉在大陸布局受到關注。繼騰訊3月28日宣布耗資18億美元買進特斯拉5%股份、成為其第5大股東之後，又有消息傳出，特斯拉有意在廣州獨資建廠。
特斯拉則回覆，雖然致力發展中國大陸市場，但在廣東建廠的消息並非事實。
報導指出，儘管特斯拉2016年全年淨虧損6.75億美元，但特斯拉股價4月上旬先後超過福特和通用汽車，市值水漲船高到494億美元，增加在大陸地區設廠時談判的籌碼。
報導引述知情人士表示，特斯拉選址在上海臨港，規模與美國內華達州的工廠相當，兩年前就開始與上海市政府談判，但由於特斯拉提出的條件太高以及去年虧損，使得這項落地計畫尚未確定。1060411
(中央社)
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