東芝財報公布期限將截止 再不交恐下市

我要評比

東芝公司（Toshiba）公布2016年4到12月財報的期限今天截止，這家虧損連連的產業巨頭已兩度申請延後公布財報，若此次再不公布，恐從東京證交所下市。

日本媒體報導，東芝2月未能如期公布財報，3月再度延後之後，可能在今天稍晚公布未經審核的9個月財報。

東芝打算出售其晶片事業，媒體報導指出，台灣的鴻海集團出價3兆日圓（270億美元）收購。

交易所表示，如果東芝未能公布財報，監管機關又拒絕再次同意延後，4月21日前，東芝有8個工作天再次提交，不然就得下市。1060411

(中央社)