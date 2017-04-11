孕婦大量出血 警車開道助就醫

張姓孕婦幸運的在警方協助開道下，順利送醫獲得救治。(翻攝照片)

堪稱「即刻救援」！住在太平區的張姓孕婦日前突然大量出血，所幸新平派出所員警以巡邏車鳴笛為張女丈夫開道，短短5分鐘便將她送到中國附醫救治，經緊急施打止血針並投以安胎藥，順利保住腹中胎兒。

這起事件發生在夜間10點多，警方表示，張姓孕婦的丈夫見到懷孕14周的妻子大量出血，心急萬分，立即開車載送妻子去醫院，未料，該院卻沒有婦產科別，心急如焚的他恰巧見到員警巡邏經過，立即上前求助，員警貼心的幫他開道、護送張女到中國附醫救治。

原本需要花費20分鐘車程，經巡邏車開道，最後只花了5分鐘就將張女送醫，經院方緊急施打止血針及投以安胎藥急救，順利保住腹中胎兒，她的家人對於警察熱心服務，相當感謝。

(中時)