超神！ 輪椅自走監控心律宛如看護
虎尾科技大學電機工程系教授陳政宏指導學生劉昱廷、廖宏哲、董鎮維，將電動自行車馬達改裝輪椅，該輪椅具有自動導航功能，能在行進中和周遭人車物保持安全距離，而且可以監測乘坐者的心律狀況，儼然真人看護。該作品摘下第12屆數位訊號處理創思設計競賽軟體與嵌入式平台應用組第二名，獲得2萬元獎金。
陳政宏指出，該醫護安全機制的辨色導航輪椅有辨別路線顏色功能，能夠依據乘坐者的選擇前往不同路線，且具有安全距離的保護，避免在行進中碰撞障礙物或行走的人員，同時可監測乘坐者的心律確保安全。此作品不但有高度實用性，並具備成為產品的可能性。
虎科大校長覺文郁說，該比賽共有來自全國18所技專院校156組隊伍報名參加，進入決賽的有90組隊伍，評審依作品的系統規畫新穎性與實用性設計、採用技術的難易度、完成度等項目進行評選，競爭相當激烈，該校師生作品能脫穎而出，很不簡單。
(中時)
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