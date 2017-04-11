自小客車翻覆關子嶺山區 駕駛自行脫困無大礙

台南關子嶺山區9日凌晨一輛自小客車跨越雙黃線後，直接失控翻覆到邊坡，嚇壞後方行經的車輛。（翻攝臉書網路）

車主翻落後，所幸卡在邊坡的樹木，並未翻落，車主也自行爬出車外，並無大礙。（翻攝臉書網路）

一輛自小客車9日凌晨在台南關子嶺山區過彎時，跨越雙黃線超車卻失控翻覆邊坡，整個過程被後方車輛的行車紀錄器錄下，昨日影片被po上網，引起網友議論紛紛，也關心車主是否平安。

所幸，該名駕照相當好運，車輛衝出護欄後，卡在邊坡的樹群中，白河警方則表示，獲報到場後，車主已自行脫困也不願就醫，酒測值為0，並無酒駕。

(中時)