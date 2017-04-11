菲勞膳宿費規定不一 藍委盼勞動部解決

國民黨立委陳學聖今天表示，依照菲律賓與世界各國簽訂的通用合約，雇主需提供菲勞免費膳宿；但在台灣，特別有個單行合約，是同意雇主可收膳宿費，導致目前出現多起爭議。

陳學聖今天上午在立法院舉行記者會，他表示，馬尼拉經濟文化辦事處勞工中心官方網站所公布的「勞動契約」內容中，明確載明菲律賓移工在台雇主須「免費提供食宿」，但在勞動部勞動力發展署官方網站上公布的「外國人入國工作費用及工資切結書」合約中，卻規定膳宿費用，需每月繳交給雇主。

陳學聖說，這兩份合約分別由菲律賓在台辦事處及菲律賓勞工部官方所驗證，但由於台灣獨立於其他國家可向菲勞收取膳宿費，現在台灣菲勞要求比照全世界的菲勞，不能收膳宿費，必須退還，導致多起勞資爭議進行爭訟中，勞資關係緊張。

陳學聖表示，膳宿費問題拖了十幾年，現在拖成幾十億、百億元的紛爭，若這案例菲律賓勞工訴訟成功了，不知道台灣雇主如何面對這筆巨大、需返還的膳宿費用；建議勞動部速建立相關規範處理。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組專門委員蘇裕國說，發生這樣的問題，勞動部在知道後，也一直向菲律賓政府反映。今年在召開台菲勞工部長會議時，會再正式向菲方提出，希望菲律賓在驗證勞動契約與工資切結書應與其他國家一樣，以免衍生外勞入國後，還產生膳宿費爭議。

他也說，勞動契約畢竟是民法上的私權契約，所以若要變更契約，勞工與雇主雙方必須要有合議，所以若有合議變更契約，雇主合理收取膳宿費就是沒有問題的。1060411

(中央社)