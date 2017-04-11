退伍軍人國防部前抗議 要求年改公聽會

我要評比

台灣退伍軍人權益保障協會成員10餘人，今天早上約10點至國防部前，抗議國防部說要舉行年金改革公聽會，結果卻食言。國防部表示正在蒐集各界意見，等時機成熟，會向各界報告。

政府推動年金改革，軍人部份單獨處理，不過台灣退伍軍人權益保障協會的成員，不滿國防部沒有開誠布公，3月11日曾到國防部前抗議，高喊「停止違法改革、捍衛中華民國、嚴禁黑箱作業」。

當時出面接受陳情的國防部資源規畫司司長陳正棋曾表示，國防部在3月下旬到4月10日之間會舉行軍人年金改革公聽會，屆時會邀中央軍校校友會代表以及退伍軍人團體與會，一起表達意見。

不過國防部至今並沒有舉行公聽會，退伍軍人權益協會成員今天再度到國防部前抗議，提出五大訴求，包括停止違法改革、嚴禁黑箱作業、召開研討會議、提高軍人待遇和退俸回歸恩給。

抗議活動歷時約20分鐘，協會成員高喊「出賣軍人、沒有誠信、部長下台」等口號，並把「失智、失信、不仁、無勇、缺嚴」的布條，掛在國防部門口的國防部三個大字下，然後以雞蛋砸在國防部字樣和布條上，表達不滿情緒。

協會祕書長邱柏榕說，如果未得到正面回應，不排除籌畫下一波更激烈的抗爭活動，包括「包圍總統府、佔領國防部」。

國防部發言人陳中吉在今天的國防部例行記者會中回應表示，年金改革茲事體大，涉及退役和現役官兵，相關權益都要兼顧，國防部會在合理可行方式下，設計一套大家都可以接受的方案。

陳中吉說，目前還沒有舉行公聽會，現在這階段正在廣泛蒐集各方面意見，意見成熟後，會向大家說明。1060411

(中央社)