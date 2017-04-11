大動作澄清 食藥署：農藥標準未比國際寬

有媒體報導食藥署放寬8種水果農藥殘留容許，比歐盟標準寬鬆千倍；食藥署、農委會今天澄清，各國作物需求、攝食習慣不同，台灣沒有比國際寬鬆。

有媒體報導衛生福利部食品藥物管理署農藥使用正式公告項目中，包括木瓜、番荔枝、鳳梨、紅毛丹、百香果、芒果、荔枝、龍眼等8項國內民眾經常食用水果，放寬農藥「普拔克」殘留容許值，從國內原本比照歐盟的0.01ppm，竟大幅放寬1000倍。

農委會防檢局副局長馮海東上午在食藥署記者會中表示，各國農藥殘留許可是參考國內作物栽培、國民攝食習慣訂定，「我們吃的跟別人吃的不相同」，以自己內部使用為優先。同一種農藥，在歐美可能登記在麥子、在台灣可能登記在水稻，溫帶國家也會先訂溫帶水果，熱帶登記熱帶水果，「不是全世界訂好相同標準，大家一起來使用」。

馮海東說，台灣評估農藥殘留的方式跟國際一樣，但因農作栽培、取食不同，參數不同，會導出不一樣的標準。如農藥普拔克，歐盟訂定可在羽衣甘藍殘留20ppm，但在台灣並沒有訂羽衣甘藍標準，採用檢驗極限值0.01ppm為限。若以此為例，歐盟高於台灣2000倍。

「比較基數不同，比較沒有意義」，馮海東表示，日前有一款日本草莓叩關台灣，但因農藥檢出不合格擋在邊境。該款農藥在日本也是合法使用，且可殘留5ppm，在台灣仍是0.01ppm。

食藥署副署長林金富表示，歐盟的標準中，普拔克在羽衣甘藍可有20ppm的殘留容許標準，但在台灣不能使用，偵測極限是o.o1ppm，若相對於歐盟，如果依照媒體報導，歐盟比台灣高2000倍，「這樣的比喻不恰當、也不科學」。

林金富說，農藥訂定有事先風險評估、再審查，有做風險管理，也會做風險溝通，未來也會辦公聽會跟大眾說明。台灣標準並沒有比國際更寬。1060411

(中央社)