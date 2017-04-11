拖乘客下機 聯航對內這麼說 網友更火大

美國聯合航空因為超賣機位強制乘客下機，執行長在致員工信中安撫員工，形容被拖下機的乘客「引發混亂且好鬥」，再引爆網友怒火。網友說就算再便宜，再也不會把安全交給聯航。

根據新聞網站Mashable，在寫給職員的備忘錄中，聯合航空（United Airlines）執行長穆尼奧斯（OscarMunoz）說，他們「禮貌地」請這位乘客「下機」後，對方「引發混亂且好鬥」。最後，機組人員「束手無策，只好請來芝加哥航管局航警，協助請這名乘客離開班機」。

Mashable報導說，這種說法很可笑，因為整件事情看來是1名掏腰包付錢買機票的乘客，不情願地被數名男子拖離座位，還讓他遭遇血光之災，期間，其他害怕不安的乘客吼叫著請他們住手。

這名乘客會被拖離座位，是因為聯航超賣機位，且沒有人自願離開，讓出位置給必須搭機的聯航員工。

穆尼奧斯寫道：「我們的員工是依循既定程序來處理諸如此例的情況。雖然我對發生這起事件深感遺憾，我絕對還是站在你們這邊力挺你們，我想稱讚你們持續超越自我，確保我們依循正確方式飛行。」

然而，穆尼奧斯稍早已針對必須「重新安排」乘客座位一事對外致歉，現在又發出這封白目信件，讓網友更是看不下去。

推特用戶佛里曼（Brandon Friedman）說：「聯航提供最廉價班機時，這封譴責受害者的信件激勵我們掏出額外25美元，訂下另一家航空公司的機位。」

佛斯特（Rusty Foster）則說：「這封信件說明了聯航為什麼會發生這起可笑事件。聯航執行長覺得整件事合情合理，我不信任這家航空公司，不會把我的安全交到聯航手中。」

網友麥克林（Raleigh Mecklin）說：「這封信件幾乎比原先聲明還要糟糕，最近的判斷很差。」席亞（Tom Shea）說：「這封內部信件真是噁心，只是在移轉、推卸責任。」（譯者：中央社張曉雯）1060411

(中央社)