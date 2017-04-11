即刻救援 警開道助大出血孕婦就醫安胎

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台中的鍾姓男子，日前他懷有身孕的張姓妻子，晚間因不明原因出血，他開車載送妻子就醫，幸遇到熱心員警幫忙開道，20分鐘車程僅5分鐘抵達，順利就醫安胎成功。

台中市太平警分局今天發布新聞稿指出，家住太平的鍾姓男子，日前晚間10時，他懷有14週身孕的張姓妻子，因不明原因大量出血，鍾男立刻開車送妻子到附近醫院就醫，未料，院方卻告知他沒有婦產科，鍾男急得有如熱鍋上的螞蟻。

恰好，新平派出所副所長黃(日告)展、巡佐賴鶴元、警員余松霖及簡瑞毅4人，執行取締酒駕勤務，行經太平區中山路三段與宜欣路口時，發現前方車輛突然停下，表情十分驚恐。

鍾男向警方表示，懷孕的太太大量出血，情況危急，深怕腹中胎兒不保。請求警方協助護送到醫院。

警方見狀，為爭取送醫時間，立即由巡邏車開道，一路開警示燈、鳴警報器，依當時車流需20分鐘車程，經開道僅花了5分鐘，即抵達醫院，成功安胎保住腹中胎兒。

鍾男對於警察的熱心服務，頻頻點頭感謝，稱要是沒有警方的「即刻救援」，後果恐不堪設想。1060411

(中央社)