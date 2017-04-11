雙城論壇 柯文哲：兩岸民間交流還是要做

台北市長柯文哲11日出席「2017搖滾世大運」全民共演招募起跑記者會，會後被問及雙城論壇議題時表示，兩岸民間交流還是要做，也許官方卡卡的，但維持雙方民間最大善意交流還是必要，「看能不能化解爭議」。中央社記者劉建邦攝 106年4月11日

台北市長柯文哲今天被問及雙城論壇議題時說，兩岸民間交流還是要做，也許官方卡卡的，但維持雙方民間最大善意交流還是必要，「看能不能化解爭議」。

台北市副市長鄧家基日前造訪上海，返台後旋即傳出雙城論壇6月有譜。上海方面對此未予以證實，但根據了解，上海市人民政府台灣事務辦公室主任李文輝14日將前往台北。

柯文哲11日上午出席「2017搖滾世大運」全民共演招募起跑記者會，會後受訪，媒體提問，關於雙城論壇議題想法。

柯文哲說，兩岸民間交流還是要做，也許官方有些卡卡的，但維持雙方民間最大善意交流還是必要，希望透過民間善意交流，「看能不能一步一步化解爭議」。

柯文哲表示，因8月將舉辦世大運，且「很早就跟中國大陸方面溝通，雙城論壇要移到6月」。

媒體提問，是否為宣傳世大運安排至中國訪問，柯文哲說，這一定要去，並邀請他們（中國大陸）參加，藉機鼓勵更多中國民眾來台參觀世大運；至於是否前往北京參訪，柯文哲表示，「那要看人家要不要讓我去」，等他們的人（官員）來再談，且不曉得大陸派的層級到哪。

柯文哲被問及李明哲案的看法時說，李明哲事情應該不會拖到6月前往大陸參訪的時候，但「人權是普世價值，總要公開說明，且每一個動作，兩岸的人民都在看，大陸方面也要小心」。1060411

(中央社)