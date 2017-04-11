李寶榮任陸國務院副祕書長 唐仁健龔正甘肅山東代省長
大陸國務院11日公布任免人事案，任命李寶榮為國務院副祕書長；王永紅為國家機關事務管理局副局長；彭家瑞為新疆生產建設兵團司令員、中國新建集團公司總經理。
甘肅省第十二屆人民代表大會常務委員會第三十一次會議11日在蘭州召開，決定任命唐仁健為甘肅省人民政府副省長、代理省長職務。
11日上午，山東省人大常委會第二十八次會議在濟南閉會。決定任命龔正為山東省副省長，代理省長；李群為山東省副省長。
新華社也報導，免去陰和俊的科學技術部副部長職務；免去尚曉汀的國家機關事務管理局副局長職務；免去王曉萍（女）的國務院僑務辦公室副主任職務；免去季曉南、尋寰中的國有重點大型企業監事會主席職務；免去劉新齊的新疆生產建設兵團司令員、中國新建集團公司總經理職務。
(旺報)
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