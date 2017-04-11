英國脫歐對陸有好處：或可進口英武器

英國脫離歐盟公投通過，並於上個月底正式啟動脫歐。雖然各界普遍認為歐盟弱化對大陸不利，但英國脫歐對大陸卻可能有一個優點，因為大陸可望從英國進口武器了。

1989年天安門事件後，儘管當時不存在歐盟之共同外交與安全政策 （Common Foreign and Security Policy, CFSP，要到1992年馬斯垂克條約簽訂，1993年生效後才有），但歐盟的前身歐洲共同體仍通過決議，對大陸實施武器禁運作為譴責制裁手段。

14年過去，到了2003年，歐盟開始在法國總統席哈克主導下探討是否對大陸解除武器禁運。雖然，2003年12月在義大利舉辦的歐盟高峰會，歐盟十五個會員國以十四對一（法國）拒絕解除對大陸實施的武器禁運政策，但是歐盟各國卻同意於2004年四月再度進行討論。

之後，除了原本主導的法國外，德國總理施洛德也成為最積極主張解禁者，義大利、西班牙、希臘、馬爾他、愛爾蘭亦贊成解禁，荷蘭與丹麥也從反對轉為支持。可以發現，主張解禁的多半是武器輸出大國，並且多半是當時歐盟內比較反美的國家如法國、德國；反之，比較不反美的盧森堡、奧地利則比較少有相關呼籲，奧地利和比利時僅支持有條件解。而之後新加入歐盟的東歐各國，如波蘭、斯洛維尼亞、拉脫維亞等則習慣追隨美國，立場深受美國影響，匈牙利即低調表示不傾向解禁。

與法國的主張相反，當時，一些歐盟國家，尤其是北歐各國，認為大陸人權狀況未改善，解禁將沒有籌碼敦促大陸改善，這些國家還認為解禁違反歐盟武器銷售政策的三個重要基本原則第一：歐盟武器輸出接受國必須遵守人權；第二：歐盟的武器不能激發該國已存在的對立與軍事衝突；第三：歐盟的武器不能被用來破壞區域的穩定及平衡，瑞典、芬蘭、愛爾蘭、捷克是此論調的主導者。

即使是贊成的國家，內部意見也不一，施洛德贊成，但德國外交部長與議會強烈反對，後來上台的梅克爾總理更堅定反對；丹麥與荷蘭政府傾向支持解禁但議會強烈反對。芬蘭的議會也反對，歐洲議會一直維持堅定反對立場。英國則很騎牆，曾支持後來看到美國不滿又暫緩。

於是最終在內部意見不一及美國強力施壓下，禁運持續。日後原本強烈支持解除禁運的法國，新任總統薩科奇上任，競選期間反對解除，上任後一度贊成，但之後又轉為強硬立場反對。於是雖然到了後來金融風暴，西班牙於2010年又提出解除武器禁運，但仍未能通過。

但英國脫離歐盟後，不再受歐盟共同外與交安全政策拘束，未來將可隨心所欲自己決定是否出口武器給大陸了。

(旺報)