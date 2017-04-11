劉亦菲肚凸 韓媒爆「今年帶球嫁宋承憲」
「神仙姐姐」劉亦菲因演出電影《第三種愛情》和「長腿歐巴」宋承憲假戲真做，前年雙雙認戀，兩年來這段跨國戀數度被傳分手，但他們總以行動破除謠言，證明感情依舊甜蜜，昨(10日)在韓國節目《聽到傳聞Show》中，有記者大爆劉亦菲有喜，稱兩人有望在今年完婚，消息傳回大陸引發討論。
昨Chanel A播出的《聽到傳聞Show》聊到宋承憲與劉亦菲的愛情故事，參與討論的記者透露兩人感情穩定，去年宋承憲還跟劉亦菲母女一同度假旅行，可見成為準女婿的地位，主持人則說：「最近在非公開場合中，宋承憲曾親口說『或許會突然結婚』。」
其他記者說，最近在香港傳出劉亦菲懷孕的傳聞，還提出幾個相關證據，一是劉亦菲近來常被拍到臉上長肉、小腹微凸，孕氣相當明顯，二則是劉亦菲近來現身都不怎麼選穿褲裝了，種種現象加深小倆口閃婚的可能性，但對此傳聞，當事人雙方暫未提出回應。
(中時電子報)
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