倫敦到浙江 首班鐵路列車開出

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全程1萬2000多公里，從英國倫敦經英法海底隧道，接著途經比利時、德國、波蘭、白俄羅斯、俄羅斯及哈薩克，最終抵達中國浙江義烏，首趟從英國至中國的中歐班列10日啟程。

這列貨運火車共搭載32箱貨物，10日從埃塞克斯的列車停放倉庫，先開往倫敦巴金，然後將穿越英法海底隧道，經歐洲到中亞，最終抵達浙江義烏，預計需時約3個星期，與船運相比的時間約少一半。

(旺報)