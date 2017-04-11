消防員為討債縱火 2審改判3年6月撤緩刑

台東縣消防局陳姓消防員去年僅為催討18000元債款未果，竟先以三秒膠封住阮姓女子岡山租住處門鎖，再用寶特瓶裝汽油放火後逃逸，所幸大樓保全及警消迅速撲滅火勢才未造成傷亡；一審獲判徒刑2年，緩刑5年，但檢方不服上訴，二審認為陳是消防員，應知縱火危險性，卻為討債一事就放火，不值得憫恕，撤銷原判決，改依放火未遂罪判刑3年6月。

判決指出，26歲的陳男因阮女欠錢不還，去年4月5日下午3時許到阮女承租的大樓10樓住處討債不成，憤而以三秒膠破壞大門門鎖後離去，阮女發現門鎖被破壞，致電給陳男理論，令陳更加不滿，認為阮女想藉此推卸債務。

陳男懷恨在心、火冒三丈，當天下午5時53分許持寶特瓶裝汽油300毫升並攜帶打火機1個，再度前往阮女住處，趁門鎖遭破壞無法上鎖且阮女也不在家的機會闖入屋內，以打火機點燃沾有汽油的衣服縱火；但陳驚見火勢突醒悟，火速拿其他衣物揮散、按壓，想將火撲滅，不過，屋內濃煙四散，他擔心犯行曝光，匆匆逃離。

不料，火勢未全熄滅，再度燃起燒毀木質衣櫥、衣物，還延燒窗簾等物，幸虧警報聲響，消防員與大樓管理員及時撲滅火勢才未釀成傷亡；。岡山分局事後調閱監視器，查出陳男涉縱火，將他送辦。

橋頭地院一審認為，陳男擔任消防員累計嘉獎134次、記功7次，表現優良，若因本案入監服刑，勢必斷送其公職生涯，審酌他年輕識淺、血氣方剛而犯罪，但放火後也心生懊悔，犯行並未造成重大損害，且已迅速賠償阮女12萬元、黃姓房東6萬9500元、大樓管委會7000元，達成和解；援引《刑法》59條「情堪憫恕」減刑輕判緩刑。

但高雄高分院二審認為，陳身為消防員，明知縱火可能釀成傷亡的重大危險性，僅為18000元債款就購買汽油縱火燒人房子，還潑灑易延燒的木製品，從他的縱火方式更可見其燒毀他人住宅意圖明顯，其行為毫無「情堪憫恕」之處，將一審判決撤銷，改判徒刑3年6月。仍可上訴。

(中時)